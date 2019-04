Wrocław: Rowerzysta przejechał na czerwonym. Taksówkarz wpadł w szał

Jak informuje RMF FM, do zdarzenia doszło ok. ósmej rano we wrocławskim Parku Skowronim. Potrącony przez taksówkarza rowerzysta trafił do szpitala.

Według informacja RMF FM, rowerzysta przejchał najprawdopodobniej na czerwonym świetle. Oburzony tym faktem taksówkarz, zaczął ścigać mężczyznę po parku. Rowerzystą okazał się obywatel Ukrainy. Następnie na ul. Działkowej potrącił go i celowo przejechał. Rowerzysta w ciężkim stanie trafił do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. O sprawie została zawiadomiona policja. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

