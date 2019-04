Jest odpowiedź na Kartę LGBT. Powiat łowicki przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin

Za przyjęciem dokumentu głosowało jedenastu radnych, jeden był przeciw, dwóch się wstrzymało. Akt został wystosowany przez szereg organizacji społecznych. Do wdrożenia Karty przygotowuje się też szereg samorządów w województwie lubelskim.

Przyjęcie dokumentu przez samorząd powiatowy w Łowiczu ma ogromne znaczenie w kontekście wprowadzenia przez władze Warszawy tzw. Karty LGBT i zapowiedzi wdrażania w szkołach tzw. edukacji seksualnej opartej na wytycznych WHO, jak również już podejmowanych wcześniej podobnych działań przez władze Gdańska i innych samorządów. Akt radnych powiatu łowickiego podkreśla konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Ma on ważne znaczenie dla ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją, a także potwierdzenia prawnej definicji małżeństwa.

„Pragnę podziękować radnym powiatu łowickiego, ze starostą Marcinem Kosiorkiem na czele, za odważną decyzję która, mam taką nadzieję, będzie inspiracją dla innych samorządów do podejmowania analogicznych uchwał i wdrażania zapisów Karty. Dla wszystkich organizacji popierających Kartę, ale przede wszystkim dla polskich rodzin to niezwykle ważne wydarzenie. Zachęcam inne samorządy w Polsce do pójścia w ślady powiatu łowickiego i wdrażania rozwiązań służących ochronie rodzin” – podkreśla Paweł Kwaśniak, przedstawiciel organizacji popierających Kartę.

Wdrożenie Karty planują też niektóre samorządy w województwie lubelskim. W Lublinie miało miejsce spotkanie w tej sprawie z udziałem wojewody Przemysława Czarnka i Prezesa Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego. Przygotowanie do wprowadzenia Karty zadeklarowali radni tamtejszego Sejmiku.

Samorządowa Karta Praw Rodzin została przygotowana przez szereg organizacji społecznych mających na celu dbałość o dobro rodziny. Dokument poparły: Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Ruch 4 Marca, Fundacja Mamy i Taty, Citizen Go, Konfederacja Kobiet RP, Instytut Ona i On, Fundacja Dar Życia, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci i Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”.

