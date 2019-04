"Dla kogo pan to robi? Takie dziwne pytania". Nerwowe zachowanie Wałęsy podczas wywiadu

Kilka lat temu Instytut Lecha Wałęsy zaangażował się w projekt „Solidarni z Birmą”. Ten temat chciał właśnie poruszyć mężczyzna przeprowadzający wywiad z byłym prezydentem.

– Nie pamiętam. Koncentruję się na tym, co tu i teraz. Wtedy nie wiem, jakie tam były problemy. Na pewno zachęcaliśmy do tego, by zapanował tam pokój, spokój i wolności. Idzie im coś ciężko. Musiałbym się przyjrzeć, co się dzieje. Nie mam bezpośredniego kontaktu – odparł Wałęsa na pierwsze pytanie o Birmę.

Kiedy prowadzący rozmowę zwrócił uwagę na kwestię wypędzonych muzułmanów z tego kraju, były prezydent wyraźnie poirytowany stwierdził "nie ważne, następne pytanie".

Prowadzący rozmowę nie dawał jednak za wygraną i chciał jeszcze raz powrócić do interesującego go tematu. Mężczyzna jednak nawet nie zdążył zadać pytania, gdyż Wałęsa mu przerwał: – Ale czemu pan się uczepił tej Birmy? Na temat Birmy wszystko powiedziałem. Więcej panu nie powiem. Dla kogo pan to robi? Takie ma pan dziwne pytania – dopytywał Wałęsa.

Gdy w odpowiedzi usłyszał, że mężczyzna robi wywiad "dla siebie", to jedynie odparł "ee no to panie...". – Co mnie Birma interesuje – zakończył były prezydent.

