Szef klubu PO do Biedronia: Robert, nie przeszkadzaj chociaż

Im bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego, tym zwiększa się aktywność polityków. W sobotę swoje konwencje zorganizowały Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Europejska. Obie konwencje odbyły się w Poznaniu.

Prezes PiS oraz premier Mateusz Morawiecki podkreślali konieczność równego traktowania wszystkich państw członkowskich UE. – Każdy z nas pewnie widział w sklepach proszki z Niemiec. Takie same są sprzedawane w Polsce i to po takich samych cenach, tylko że są gorsze, mają inny skład. Oczywiście to jest tylko przykład, ale to jest nierówność, na którą nie można się zgadzać – przekonywał Jarosław Kaczyński.

W podobnym tonie wypowiedział się Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że niedawno Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę, która zakłada karanie za tego typu nierówności w handlu. – Czy to jest w pełni zadowalające? Nie, mogło być lepsze. Ale naprawdę dokonaliśmy bardzo dużego kroku, żeby była rzeczywista równość – ocenił. – Trudno jest więc zrozumieć, dlaczego europosłowie PO głosowali przeciwko równości, przeciwko temu, aby produkty na rynku europejskim były wszędzie takiej samej jakości – mówił premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do jednego z niedawnych głosowań w PE.

Z kolei lider PO Grzegorz Schetyna krytykował rząd PiS. Jego zdaniem, gdyby dziś Polska ubiegała się o członkostwo w UE, nie zostałaby przyjęta do Wspólnoty. Schetyna odniósł się także do protestu nauczycieli: – My chcemy innej Polski. Chcemy Polski dla Kowalskiego, a nie dla Kaczyńskiego. Będziemy z Polakami, a nie nad Polakami, wystarczy szanować ludzi, wtedy skończy się złodziejstwo, ale skończy się też kłamstwo, skończy się nienawiść. Zacznie się rozsądek i praca, i wtedy wróci zaufanie.

Do obu konwencji odniósł się Robert Biedroń. "Kiedy słucham dzisiejszych wystąpień Grzegorza Schetyny i Jarosława Kaczyńskiego, to widzę, że wojna POPiSu trwa w najlepsze. Jedni nazywają nauczycieli żołnierzami Wermachtu, drudzy swoich oponentów bolszewikami" – kometnuje szef Wiosny na Twitterze. Były prezydent Słupska chce się jawić jako "trzecia droga".

Wpis Biedronia wywołał reakcję szefa klubu parlamentarnego PO. Sławomir Neumann apeluje do lider Wiosny, aby ten "nie przeszkadzał". "Robert wiemy że to nie Twoja wojna,ale nie przeszkadzaj chociaż @KEuropejska w obronie Polski przed demolowaniem jej przez PiS,bronimy Polski przed wyprowadzeniem jej z UE,bronimy konstytucji,demokracji, wolności" – apeluje polityk Platformy.