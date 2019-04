wPolityce: Prof. Osadczy był promotorem pracy doktorskiej Ludmiły Kozłowskiej

Brytyjski "The Times" pisze, że szkockie firmy prały pieniądze dla Fundacji Otwarty Dialog (FOD), którą kieruje wydalona z Polski Ludmiła Kozłowska. Według gazety dwie firmy – słupy zarejestrowane w Glasgow i Edynburgu wyprały ponad 26 milionów funtów, z których część została wykorzystana na sfinansowanie organizacji (FOD – red.) oskarżonej o współpracę z rosyjskimi służbami w celu szerzenia dezinformacji i destabilizacji krajów przeciwnych reżimowi Władimira Putina.

Wcześniej o FOD głośno było za sprawą m. in. słynnej już instrukcji "wyłączenia rządu", którą opublikował mąż Kozłowskiej, Bartosz Kramek. W tekście wskazywał, jakie działania należy podejmować, aby obalić władzę PiS. Instrukcja pojawiła się w momencie dużych protestów ulicznych związanych z reformą sądownictwa.

Portal wPolityce.pl dotarł do zdjęcia, na którym jest Kozłowska oraz ubiegający się o mandat do PE z list Konfederacji KORWIN Braun Liroy Narodowcy w województwie lubielskim prof. Włodzimierz Osadczy. Historyk pozuje do wspólnego, grupowego zdjęcia właśnie z szefową Fundacji Otwarty Dialog Ludmiłą Kozłowską. Osadczy był promotorem pracy doktorskiej Kozłowskiej.

Te związki potwierdził w przeszłości sam Osadczy. W jednym z wywiadów przyznał, że w latach 2006-2009, gdy był kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie, Ludmiła Kozłowska „rozpoczynała swoją niechlubną działalność w Polsce” – przypomina wPolityce.pl.

