”Niezależna” o kontaktach prof. Osadczego i Ludmiły Kozłowskiej

Prof. Osadczy znajduje się w zarządzie fundacji "Dialog na Rzecz Rozwoju z Lublina". Tak wynika z wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. Podobnie jak to, że z tą samą fundacją współpracowała kiedyś Ludmiła Kozłowska - szefowa fundacji "Otwarty Dialog" – relacjonuje serwis "Niezależna". Jak podaje dalej "Niezależna", Kozłowska nie ukrywa, że pracowała w Fundacji (razem z prof. Osadczym) ale umieściła to w swoim oficjalnym biogramie.

Wcześniej pisaliśmy, że portal wPolityce.pl dotarł do zdjęcia, na którym jest Kozłowska oraz ubiegający się obecnie o mandat do PE z list Konfederacji KORWIN Braun Liroy Narodowcy w województwie lubielskim profesor. Historyk ukraińskiego pochodzenia pozuje do wspólnego, grupowego zdjęcia właśnie z szefową Fundacji Otwarty Dialog Ludmiłą Kozłowską. Osadczy był promotorem pracy doktorskiej Kozłowskiej.

Te związki potwierdził w przeszłości sam Osadczy. W jednym z wywiadów przyznał, że w latach 2006-2009, gdy był kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie, Ludmiła Kozłowska „rozpoczynała swoją niechlubną działalność w Polsce” – przypomina wPolityce.pl.

Kontrowersje związane z FOD

O Fundacji Otwarty Dialog jest głośno w ostatnich dniach za sprawą zarzutów o współudział w procederze prania brudnych pieniędzy. Brytyjski "The Times" pisze, że szkockie firmy prały pieniądze dla Fundacji Otwarty Dialog (FOD), którą kieruje wydalona z Polski Ludmiła Kozłowska. Według gazety dwie firmy – słupy zarejestrowane w Glasgow i Edynburgu wyprały ponad 26 milionów funtów, z których część została wykorzystana na sfinansowanie organizacji (FOD – red.) oskarżonej o współpracę z rosyjskimi służbami w celu szerzenia dezinformacji i destabilizacji krajów przeciwnych reżimowi Władimira Putina.

Wcześniej o FOD głośno było za sprawą m. in. słynnej już instrukcji "wyłączenia rządu", którą opublikował mąż Kozłowskiej, Bartosz Kramek. W tekście wskazywał, jakie działania należy podejmować, aby obalić władzę PiS. Instrukcja pojawiła się w momencie dużych protestów ulicznych związanych z reformą sądownictwa.