15 lat Polski w UE. We wtorek orędzie prezydenta

– 30 kwietnia prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie w związku z 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – zapowiedział na antenie Radia ZET rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. 1 maja 2004 do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2007 roku do wspólnoty dołączyły Rumunia i Bułgaria, a w 2013 roku Chorwacja.

Zalediwe kilka dni później, bo 3 maja, Andrzej Duda wygłosi kolejne przemówienie, tym razem związane bezpośrednio z kolejną rocznicą przyjącie Konstytucji 3 Maja. – Pan prezydent będzie się odwoływał do historii, no bo mamy Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ale będzie także odniesienie do rzeczywistości, będą nadane w tym dniu przez pana prezydenta trzy odznaczenia, najwyższe polskie odznaczenia Orła Białego. Więc to jest taka okazja, żeby o tych rzeczach mówić. Mamy później defiladę wojskową w Warszawie. Będzie odwołanie na pewno do ważnych rocznic, które są w tym roku w Polsce. Mamy rocznicę wstąpienia Polski do NATO, 20. rocznicę, do UE 1 maja 15. rocznicę – zaznacza Spychalski.

3 maja ulicami Warszawy przemaszeruje defilada wojskowa. W przemarszu wezmą udział żołnierze Wojska Polskiego oraz państw sojuszniczych. Jak poinformował szef MON Mariusz Błaszczak, uroczysta prezentacja sił zbrojnych i sprzętu odbędzie się z okazji Święta Konstytucji oraz 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 20. rocznicy członkostwa naszego kraju w NATO.

