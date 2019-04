Kaczyński: Chcemy zrównoważonego rozwoju całej Polski, chcemy praw dla wszystkich

Konwencja była poświęcona koncepcjom rozwoju ziem wschodnich Polski i inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak Via Carpatia. To międzynarodowa europejska trasa relacji "północ-południe". Droga ma przebiegać od Grecji do Litwy, m. in. przez Polskę. – Via Carpatia to wielkie przedsięwzięcie w skali europejskiej. Nie tylko połączy północ z południem Europy, to także zmiana geopolityczna oraz szansa na rozwój. To przykład naszej skuteczności – podkreślił Jarosław Kaczyński. Dodał, że "zna polskie drogi lepiej, niż nie jeden tirowiec". – Cały plan to 6 tys. kilometrów. Będzie też Via Baltica i Rail Baltica. Ściany wschodnie mają ogromny potencjał, który trzeba rozwijać – stwierdził prezes partii rządzącej.

Jarosław Kaczyński nawiązał też do programu wsparcia dla wsi i rolników za pomocą unijnych funduszy. – Opozycja wyśmiewała moją wypowiedź nt. 100 zł na tucznika i 500 zł na krowę. Nawet ktoś się przebrał za krowę z tego powodu – zażartował polityk. Dodał, że jest to ważny element pomocy dla gospodarstw rolnych. – To jest naprawdę ogromna szansa dla rozwoju tego regionu. Dystans gospodarczy między regionami będzie się zmniejszał, a co za tym idzie - Polska będzie zmniejszała dystans do innych krajów UE, także tych najbogatszych – wskazał Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił uwagę na istotę wyborów europejskich. – Rozwój, równość, siła i godność, czy to co proponują nasi oponenci - likwidacja różnych instytucji i kłanianie się innym w pas. Wierzę, że Polacy wybiorą to, co dla nich najlepsze – podsumował Kaczyński.