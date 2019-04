Premier: Na Podlasiu będzie gospodarczy środek Europy

– Polska staje się bijącym sercem Europy, ale rytm tego serca musi myć nadawany w Polsce wschodniej. I w tym rytmie idziemy do Europy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Polityk wskazał, że program PiS dla Podlasia to program wyrównywania szans: – Walka o prawa polskich konsumentów. Wyrównywanie dopłat dla rolników. Przyciąganie inwestycji drogowych. To fundusz dróg samorządowych dla Podlasia. To oferuje Zjednoczona Prawica (...) Będziemy przyciągać inwestycje infrastrukturalne i biznesowe na tereny, które zostały ich pozbawione.

Premier zaznaczył, że rozwój infrastruktury jest kluczowy. – Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego, zwłaszcza dzisiaj we współczesnym świecie, jest rozwój infrastruktury. Najpierw potrzebna była wizja, wielka wizja. tę wizję przestawił 13 lat temu pan prezydent Lech Kaczyński w tzw. Deklaracji Łańcuckiej. To trochę niesłusznie zapomniany dokument, który został wtedy podpisany, kiedy jeszcze nikt nie myślał o Via Carpatii – przypomniał szef polskiego rządu. I dodał: – Potem przez osiem lat (...) drogi tej S19, Via Carpatii, S61 nie było na mapie polskich dróg do rozwoju. My je z powrotem przywróciliśmy, kontynuując tamtą wizję Deklaracji Łańcuckiej, bo ona tworzy zupełnie inną oś. Nie oś wschodnio-zachodnią, bardzo ważną, ale dla nas, w naszych warunkach, ona oznacza trochę takie przeciąganie liny między Rosją a Niemcami, a my gdzieś tutaj pośrodku. A więc wyrwanie się z tej osi wschód-zachód, która może być dla nas dobra i ważna, jest dla nas dobra i ważna, ale nadanie charakteru, nowego impulsu rozwojowego tej osi północ-południe, jest naszą ogromną szansą rozwojową.

– Postaramy się, aby jak najwięcej środków szło na tereny, o których poprzednia władza zapomniała – zapewnił Mateusz Morawiecki. Szef rządu po raz kolejny odniósł się do problemu nierówność w Unii Europejskiej: – Nie może być tak, że tworzą się w UE pewne niewidoczne granice w zakresie jakości produktów i swobody świadczenia usług. Wiemy jakie bariery mają polscy przedsiębiorcy, by wejść na rynek niemiecki czy holenderski. Tego nie powinno być.

– Czy europejskością jest praca za 5zł/h, likwidacja posterunków czy szkół na terenach wiejskich? To nie jest europejskość – zaznaczył Morawiecki. – My jesteśmy za europejskością w konkrecie. Za europejskością, która będzie służyć podlaskiej ziemi, mazurskiej ziemi, warmińskiej ziemi. Bo właśnie na tym polega realna europejskość, która służy Polakom. Na walce o prawa polskich konsumentów, wyrównaniu dopłat rolników, co będzie następowało bardzo szybko w kolejnej perspektywie unijnej (...). To w końcu przyciąganie tych inwestycji drogowych, kolejowych właśnie do Podlasia. To jest europejskość na Podlasiu – podsumował polityk.

