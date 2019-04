– Nam się często zarzuca, że jesteśmy anty-PiSem, ale to warto pokazać jako taki cywilizacyjny wybór. Ja sobie wczoraj pomyślałam, że to hasło PiS, które jest na wybory do PE; że w tym haśle brakuje jednego słowa. Hasło brzmi "Polska sercem Europy". Powinno się jeszcze dodać: "Wschodniej". To w pełni realizuje to, co PiS chce osiągnąć – stwierdziła Joanna Mucha w Polsat News. Dodała, że "standardy Europy wschodniej to wymiar sprawiedliwości podporządkowany politykom".

Na tę wypowiedź posłanki PO zareagował Adrian Zandberg z Partii Razem. – Ja się nie wstydzę tego, że jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Mi zależy na tym, żeby ta Europa Środkowo-Wschodnia zaczęła zarabiać tyle, co Europa Zachodnia – wskazał polityk. Zwrócił uwagę na potrzebę wyrównania zarobków Polaków i Europejczyków. – Od wielu tygodni nie mogę się doczekać na prostą odpowiedź od PiS, czy poprze propozycję Lewicy Razem, czyli wprowadzenia stopniowo europejskiej pracy minimalnej – dodał. Z kolei Jacek Sasin z PiS zauważył, że w Polsce "mamy realny wzrost płac". – Te płace rosną od trzech lat tak, jak nie rosły nigdy po 1989 roku – podkreślił polityk.

