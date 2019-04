"Ja Was nie zdradzę. Choćbym miał gryźć ziemię". Konwencja Kukiz'15

Konwencję Kukiz'15 zorganizowano w Warszawie. – Od 4 lat co najmniej prowadzimy aktywną, bardzo nierówną walkę z establishmentem, z tymi skostniałymi elitami partyjno-biurokratycznymi, o zmianę stosunku władza-obywatel (...) O to, by władza nie była władzą, nie zachowywała się w sposób władczy, ale by była naszymi zarządcami, zatrudnionymi przez nas pracownikami. Bo przecież żyją z naszych pieniędzy – rozpoczął swoje wystąpienie lider ruchu Paweł Kukiz.

– Nie dość, że wyciskają z nas ostatni grosz, to wymagają od nas coraz więcej, podnoszą podatki. Ten zacharowany naród traktują jak swoją własność i ewentualnie od czasu do czasu rzucą jakieś ochłapy do określonej grupy elektoratu po to, by wygrać wybory. My, na co dzień, nie mamy nic (...) Mamy farsę wyborczą raz na cztery lata – wskazał Kukiz. Polityk zaznaczył, że Polacy poza momentem wyborów, nie mają żadnego wpływu na władzę. Jako przykład podał referendum, którego wyniki nie są w naszym kraju obligatoryjne dla rządzących.

– Walka jest bardzo nierówna, ale ja nigdy Was nie zdradzę. I tego się trzymam i trzymać będę. Będę walczył o obywateli i ich prawa, choćbym miał gryźć ziemię (...) W każdym miejscu na ziemi będę walczył o równe prawa dla wszystkich Polaków (...) o zamianę władzy na naszych zarządców, a nie na naszych właścicieli – deklarował Paweł Kukiz.

– "Polska w Europie, Europa dla Polski" to hasło wyborcze Kukiz'15 w wyborach do PE. Równe szanse i równe prawa dla wszystkich państw w Europie; nie może być tak, że Europę trzyma w garści Komisja Europejska – mówił polityk. Jak dodał, UE w obecnym kształcie to "małżeństwo Merkel i Macrona", które służy interesom jedynie Niemiec oraz Francji.