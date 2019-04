Taksówkarz celowo potrącił rowerzystę. Usłyszał zarzuty, grozi mu więzienie

Do zdarzenia doszło wczoraj rano, we wrocławskim Parku Skowronim. Potrącony przez taksówkarza rowerzysta trafił do szpitala, kierowca samochodu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Wczoraj rano, 40-letni mężczyzna wjechał na skrzyżowanie prawdopodobniej na czerwonym świetle. Oburzony tym faktem taksówkarz, zaczął ścigać mężczyznę po parku. Następnie na ul. Działkowej potrącił go i celowo przejechał. Rowerzysta w ciężkim stanie trafił do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. O sprawie została zawiadomiona policja, która zatrzymała kierowcę taksówki. Jak podaje Radio ZET, dzisiaj mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jutro sąd zdecyduje, czy mężczyzna zostanie tymczasowo aresztowany. Rowerzysta to obywatel Ukrainy, obecnie wciąż znajduje się w szpitalu.