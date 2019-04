Wypadek na Podkarpaciu. Pomogli żołnierze WOT

Serwis „Nowiny24” podaje, że wypadek miał miejsce ok. godziny 8 rano we wsi Nowosielec, w województwie podkarpackim. Na drodze krajowej 19, kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego samochód zjechał z drogi i wpadł do rowu.

Na pomoc poszkodowanym ruszyli żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z Rzeszowa, którzy byli świadkami wypadku. Żołnierze wyciągnęli poszkodowanych z auta i udzielili im pierwszej pomocy.

Jak relacjonuje w rozmowie z serwisem „Nowiny24” Bartosz Wilk z Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie: „Kierowca oraz trzech pasażerów trafili do szpitali. Wiemy już, że jedna osoba wróciła już do domu”.