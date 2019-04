Koniec trzynastych emerytur i 500 Plus? Petru zaskakuje

"Nie jest prawdą, że to co obiecane nie będzie odebrane. Polska aby się rozwijać będzie musiała skorygować rozrzutność wyborczą PiS" – napisał Ryszard Petru na Twitterze. Polityk tłumaczy dalej, że „żaden rozwinięty kraj nie może pozwolić sobie ani na kolejki w ochronie zdrowia ani na niskie płace nauczycieli”.

W kolejnych wpisach polityk rozwija swój pomysł, mówiąc o wycofaniu się z 13-nastych emerytur i programu 500 Plus. „500plus w obecnej formule jest nie do utrzymania. To program antyrozwojowy” – tłumaczy Petru.