Liroy-Marzec składa skargę do szefa KRRiT. "Działania władz Polskiego Radia i TVP stoją w rażącej sprzeczności z obowiązującym prawem"

W skardze skierowanej do Witolda Kołodziejskiego jeden poseł Piotr Liroy-Marzec podkreśla, iż "od początku toczącej się kampanii wyborczej, publiczne radio i telewizja bojkotują Konfederację, jako jedyną antysystemową siłę polityczną". Wskazuje przy tym, że media te jednocześnie nachalnie promują ruch Kukiz’15. "Dotyczy to udziału we wszystkich audycjach, które powinny prezentować stanowisko wszystkich klubów i kół parlamentarnych, oraz debat wyborczych" – uważa polityk.

Prezes stowarzyszenia Skuteczni jako przykład podaje tu debatę zorganizowaną przez Polskie Radio 24 w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na którą zaproszono zaledwie 3 spośród 6 oficjalnie zarejestrowanych komitetów wyborczych. Ostatecznie wzięli w niej udział - wskazuje poseł - jedynie Kosma Złotowski z PiS i Paweł Szramka z "propisowskiego" Kukiz'15. "Należy podkreślić, że nie było najmniejszej próby kontaktów w sprawie zaproszenia naszego przedstawiciela na debatę ze strony organizatora czyli Polskiego Radia" – dodaje.

"Pragnę przypomnieć, że zgodnie z ustawa o radiofonii i telewizji, 'publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu'” – czytamy w liście Liroya-Marcia do przewodniczącego KRRiT. "Ponadto media publiczne mają ustawowy obowiązek 'sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej'" – przypomina poseł.

Kończąc, prezes Skutecznych ocenia, że "działania obecnych władz Polskie Radio S. A. i TVP S. A. stoją w rażącej sprzeczności z obowiązującym prawem".

"Są one nakierowane jednoznacznie na promocję partii i PiS i wspierającego ją Kukiz’15 oraz skrajnej lewicy. Nawet w ciągu ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej, media publiczne nie były w takim stopniu podporządkowane propagandzie politycznej rządzącej partii. Niestety, działania formacji politycznej, którą i Pan, jako przewodniczący KRRiT reprezentuje, doprowadzą do konieczności całkowitej likwidacji (opcja zerowa) mediów publicznych w obecnej postaci natychmiast po odsunięciu Pis i Kukiz’15 od władzy w mediach" – kwituje.