Miller o słowach Junckera: Pytanie, czy był po jednym koniaku czy po większej ilości

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jean-Claude Juncker przyznał, że zabiegał o spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. – Nigdy nie przesłał odpowiedzi na moją prośbę o spotkanie – powiedział szef Komisji Europejskiej. Polityk odniósł się również do możliwości wystąpienia Polski z UE po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych. – Nie – odparł Juncker, pytany czy istnieje możliwość Polexitu, jeśli PiS wygra w październiku wybory do Sejmu.

Rozmowa "po koniaku"

To właśnie fragment rozmowy dotyczący Polexitu komentował w Radiu Plus Leszek Miller. Były premier wprost stwierdził, że „skłonności” Junckera do nadużywania alkoholu są znane i być może polityk wypowiadał się „po jednym koniaku czy po większej ilości”.

– Jest pytanie, czy pan Juncker był po jednym koniaku czy po większej ilości. Zresztą zauważam bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie do tej pory pan Juncker był bardzo krytykowany przez PiS. Jarosław Kaczyński nie chciał się z nim spotkać. Od dzisiaj jest bardzo kompetentnym i pożądanym politykiem UE – mówił Miller w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.

– Nie mogę tego powiedzieć oczywiście (że Juncker udzielał wywiadu pod wpływem alkoholu - red), bo nie wiem jak było. Natomiast skłonności pana Junckera są oczywiście znane – tłumaczył dalej były premier.

Jak dodał Miller, jego zdaniem „Juncker po prostu się myli w ocenie sytuacji”. – Niewątpliwie celem rządzącej partii jest taki aksamitny Polexit, tzn. trzymanie naszego kraju na najniższym piętrze integracji europejskiej. Na dobrą sprawę sprowadzonej tylko do integracji handlowej, gospodarczej, ale już bez tych wszystkich wartości, które legły u podstaw utworzenia UE – tłumaczył polityk.