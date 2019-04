Szczecin: Wybuch paczki w magazynie Poczty Polskiej

Tarczyński: Jedynym celem Koalicji Europejskiej jest kasa i władza, nie mają żadnej idei

– To są środowiska, których jedynym celem jest mówiąc kolokwialnie, kasa i władza. Kompletnie nie mają żadnej idei. Różnica między nami fundamentalna jest taka, że my mamy idee – mówił poseł PiS i kandydat do PE, Dominik Tarczyński w...