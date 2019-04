"Od PZPR-owców po narodowców". Kukiz o Konfederacji

W rozmowie z Marcinem Wikło Paweł Kukiz stwierdził, że politycy tworzący dziś Konfederację "to ludzie, którzy dzięki Kukiz’15 dostali się do Sejmu", a pierwsze lata w Sejmie ich zweryfikowały. "Tu jest duża analogia do Koalicji Europejskiej: od PZPR-owców po narodowców" – wskazał.

Lider Kukiz'15 tłumaczył, dlaczego nie ma szans, aby jego ruch połączył siły z Konfederacją.

– Jak ja, zwolennik wzmocnienia mechanizmów demokratycznych w państwie, referendów obligatoryjnych dla władz, wybierania posłów bezpośrednio przez obywateli, a nie wskazywanych przez wodzów partii, mam iść z Korwinem, który o demokracji wyraża się tak jak się wyraża i chce monarchii? – pytał.