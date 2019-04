"Gorszący banan" i gender. Wycofane prace wracają do Muzeum Narodowego

Chodzi o prace "Sztuka konsumpcyjna" i "Pojawienie się Lou Salome". Jak wynikało z ustaleń "Gazety Wyborczej", usunięcia projektów artystek polskiej sztuki współczesnej miało domagać się Ministerstwo Kultury w związku z ich "gorszącym" charakterem. Dyrektor Muzeum miał zostać wezwany do resortu. Jedna z usuniętych prac przedstawia kobietę jedzącą banana.

Dyrektor Muzeum zmienił zdanie

Szef Muzeum Narodowego argumentował, że muzeum odwiedzają nastolatkowie i dzieci. Udostępnił list, w którym matka relacjonowała, jak traumatycznym zdarzeniem dla jej małego syna była wizyta w instytucji. Galeria Sztuki XX i XXI wieku zostanie wkrótce zamknięta, a ekspozycja całkowicie zmieniona. Prof. Jerzy Miziołek zmianę wizerunku galerii tłumaczy tym, że wyczerpała ona swoją funkcję. Ponadto "Gazeta Wyborcza" przytacza komentarze dyrektora Muzeum Narodowego, który stwierdził, że "pewna tematyka z zakresu gender nie powinna być explicite pokazywana".

Sprawa usunięcia prac wywołał zdecydowany sprzeciw, dzisiaj popołudniu przed gmachem Muzeum miał odbyć się protest przeciwko decyzji dyrekcji.

Jak wynika jednak z oświadczenia opublikowanego na stronie Muzuem Narodowego, dzisiaj prof. Jerzy Miziołek podjął decyzję o powrocie wycofanych prac do galerii.

"Dobrze jest mi znane miejsce prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry w polskiej sztuce. Misją MNW jest prezentowanie różnorodnych kierunków i postaw artystycznych, co w sytuacji bardzo ograniczonych warunków lokalowych powoduje, iż muszą następować kreatywne zmiany. Z respektem należnym każdemu obiektowi muzealnemu zarówno te prace, jak i inne, trafią na pewien czas do magazynu, by ustąpić miejsca innym. W związku z zaistniałą sytuacją podjąłem decyzję o dalszym eksponowaniu ww. dzieł do dnia rozpoczęcia prac rearanżacyjnych" – czytamy w oświadczeniu prof. Miziołka.