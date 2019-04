Wyścig dwóch populizmów

Stefan Sękowski: Cieszy się pan z tego, że w maju otrzyma 888 zł na rękę dodatku emerytalnego?

Prof. Ryszard Bugaj: Jestem przykładem człowieka, który nie ma takiej socjalnej potrzeby. Mam stosunkowo wysoką emeryturę i dodatkowo pieniądze z zatrudnienia. Mój status pokazuje problem związany z tym świadczeniem. Zakładamy, że emeryci są biedni. To założenie jest trafne w odniesieniu do pewnie 70–80 proc. emerytów, ale w tej grupie są też ludzie bardzo zamożni. Nie pojmuję, dlaczego oni także mają hurtowo dostać to świadczenie. Sytuacja dochodowa emerytów nie zależy tylko od świadczenia. Różna jest sytuacja dwóch emerytów, którzy dostają po 1,5 tys. zł emerytury, przy czym jeden z nich ma mieszkanie na wynajem, za który pobiera 2 tys. zł. To rozwiązanie jest fatalne – nie ma mocnych socjalnych przesłanek i można było zrobić to znacznie sensowniej, czyli trafić do ludzi w trudnej sytuacji materialnej.