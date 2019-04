"Wolność wypowiedz, wolność zgromadzeń jest ważna, natomiast...”. Trzaskowski o Marszu Suwerenności

Przypomnijmy, że dwa dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego zakazującą zgromadzeń publicznych 1 maja. Tego dnia ulicami stolicy ma przejść Marsz Suwerenności organizowany przez Konfederację Korwin-Braun-Liroy-Narodowcy i środowiska narodowe. Przy ogłoszeniu wyroku sąd wskazał na "niewystarczające powody odmowy". Władze Warszawy złożą zażalenie na decyzję sądu.

– Wolność wypowiedz, wolność zgromadzeń jest ważna, natomiast, kiedy zajęty jest Plac Zamkowy przez Kancelarię Prezydenta, szykowany jest na święto 3 maja, kiedy wiadomo, że będziemy świętować wejście Polski do Unii Europejskiej, to zasadne jest, żeby prezydent miasta mógł powiedzieć: Ok demonstrujcie, ale kawałek dalej – tłumaczy swoje stanowisko Trzaskowski.

– Pojawiały się propozycje manifestowania w innym miejscu, ale oczywiście narodowcy nie chcieli ich zaakceptować, bo oni chcą urządzić kolejną prowokację – podkreśla prezydent stolicy, ostrzegając, że na demonstracji mogą jego zdaniem pojawić się faszystowskie symbole oraz hasła nawołujące do nienawiści.

– Trzeba szanować to co mówi sąd, ale w Warszawie nie ma miejsca na brunatne marsze – dodał Trzaskowski. Prezydent stwierdził też, że w przeszłości dochodził do sytuacji kiedy wspomniane faszystowskie symbole czy rasistowskie hasła pojawiały się na marszach narodowców, a „rząd PiS nie reagował”.

