"Z Wałęsą do zwycięstwa!". Sasin o wpisie byłego prezydenta na Twitterze

"Musicie odzyskać dla Polski szanse i wierze ze wygramy.Stawiam na Was! Z Wałęsą do zwycięstwa! Kandydaci @KEuropejska do Parlamentu Europejskiego:Joanna Skrzydlewska, @frydrych_joanna Mirosława Nykiel, @sikorskiradek, @JaroslawDuda @DariuszRosati, @AndrzejHalicki @MicWawrykiewicz" – napisał Wałęsa na Twitterze pod fotografią z politykami KE.

Sasin stwierdził w programie wp.pl, że rozumie tęsknotę za zdjęciami z Wałęsą, ale dodał, że sam były prezydent jest negatywnie odbierany przez polskie społeczeństwo.

– Nic się nie zdarza dwa razy. Ktoś powiedział, że historia lubi się powtarzać, ale jak się powtarza to jest to albo tragedia, albo komedia. W tym przypadku mamy do czynienia z komedią – mówił Sasin.

Zdaniem polityka PiS zdjęcia z Wałęsą nie będą miały wpływu na przebieg wyborów.