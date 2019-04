Kaczyński ostrzega: Będzie ofensywa lewactwa

Podczas swojego wystąpienia w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o polityce prowadzonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy, planach na najbliższą przyszłość. Zachęcał do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach oraz ostrzegał przed oddaniem głosu na Koalicję Europejską.

Jarosław Kaczyński podkreślał, że jego partia chce zmieniać system w taki sposób, aby zbliżać się do poziomu europejskiego. – Chcemy, aby Polacy mogli być pod każdym względem równi innym narodom Europy – tłumaczył. – Nasze programy to nie rozdawnictwo, to działania na rzecz rozwoju Polski i sprawiedliwości. Aby móc zrealizować nasz program, trzeba było naprawić finanse publiczne. Nasi poprzednicy nie potrafili tego zrobić – przekonywał były premier i dodawał: "Nasi oponenci zabiorą to, co my daliśmy Polakom, bo nie będą potrafili opanować finansów publicznych. Udowodnili to, gdy rządzili. Oni chcą, żeby było tak, jak wcześniej".

Prezes PiS przypomniał w swoim wystąpieniu afery za rządów koalicji PO-PSL. Wskazywał tu na akty łamania praw człowieka, łamania wolności. Jako przykład podał wejście ABW do domu osoby prowadzącej stronę "antykomor" oraz "najazdy na redakcje". – Tym razem, jeśli odzyskają władzę, to tych aktów łamania prawa będzie więcej. Oni zapowiadają, że zniszczą demokrację. Mam prawo i obowiązek, by prosić państwa o pójście do wyborów – mówił. – Będzie ofensywa lewactwa. Ofensywa przeciwko tradycyjnym wartościom. Jeśli chcecie, by ta fala, która tak szkodzi zachodniej Europie, by została powstrzymana, by trafiła na opór, to ważne jest to, by formacja, która będzie potrafiła się temu przeciwstawiać, miała tam dużą ilość posłów. Tą formacją jest Prawo i Sprawiedliwość – dodawał Jarosław Kaczyński.