RDOŚ przeciwko kontrowersyjnej budowie zamku w Puszczy Noteckiej

Znamy wyniki kontroli legalności budowy Zamku w Stobnicy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję określającą warunki zabudowy z maja 2015 roku. Stwierdzono wtedy, że inwestycja nie zagraża środowisku i przyrodzie Puszczy Noteckiej. Co więcej, RDOŚ wniósł dziś sprzeciw wobec dalszej realizacji zabudowy. Kontrole organu na przestrzeni kilku lat dowiodły, że teren zabudowy przekracza 2 ha, a inwestor uwzględnił przy obliczeniach jedynie powierzchnię terenu, pomijając zaplecze budowy. Obliczenia te są warunkiem uzyskania odpowiedniej kwalifikacji przedsięwzięcia. Przy tym wyniku obliczeń inwestor nie musiał uzyskiwać decyzji środowiskowej i mógł rozpocząć zabudowę. Teraz uchylono korzystną dla niego decyzję z maja 2015.

– W decyzji z 26 kwietnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wniósł równocześnie sprzeciw dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, gdyż zdaniem organu inwestycja dotyczy działań objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ta nie została dla przedmiotowej inwestycji wydana – tłumaczy Jacek Przygocki, rzecznik RDOŚ w Poznaniu.

Sprawa wyszła na jaw latem 2018 roku. Budowa zamku wzbudziła kontrowersje ze względu na miejsce jej realizacji - to skraj Puszczy Noteckiej. Dziś zamek jest praktycznie wybudowany i wykończony. To ogromna budowla dominująca obecnie nad krajobrazem puszczy. Zamek w Stobnicy buduje spółka D. J. T. z Poznania. Firma należy do Dymitra i Tymoteusza Nowaków, synów Pawła Michała Nowaka, jednego ze współzałożycieli odzieżowej firmy Solar. Budowla w Puszczy Noteckiej ma 15 kondygnacji, a wieża sięga na wysokość prawie 50 metrów. Do tej pory wciąż prowadzony jest szereg postępowań i śledztw ws. kontrowersyjnej inwestycji. Sprawą zajmuje się także Ministerstwo Środowiska i Centralne Biuro Antykorupcyjne.