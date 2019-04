Sąd: "Chryja przed Radiem Maryja" może się odbyć

3 maja to nie tylko kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jedno z najwazniejszych świąt narodowych, ale także 74. rocznica urodzin założyciela Radia Maryja, o. Tadeusza Rydzyka. "Chryja pod Radiem Maryja" ma być happeningiem, podczas którego uczestnicy pokażą sprzeciw wobec działalności mediów założonych przez redemptorystę. Ma to być także wyraz poparcia dla środowisk LGBT. W tym roku wydarzenie zostało zatytułowane "Na drugi koniec Tęczy z o. Tadeuszem. Chryja 2".

Wojewoda kujawsko-pomorski w weekend wydał decyzję pozwalającą studentom uczelni o. Rydzyka na organizację cyklicznych zgromadzeń w miejscu i czasie, w którym miała odbyć się "Chryja". Zgodnie z wprowadzonym w 2017 r. prawem cykliczne zgromadzenia mają pierwszeństwo przed innymi. Decyzja wojewody oznaczała, że feministyczna impreza nie mogłaby się odbyć.

Miasto musiało zakazać demonstracji feministek. Toruński Strajk Kobiet odwołał się jednak do sądu. Jak informuje Onet, we wtorek Sąd Okręgowy w Toruniu uchylił decyzję zakazującą mu organizacji demonstracji "Chryja pod Radiem Maryja". – Sędzia przyznała dziś, że wydany nam zakaz był ograniczeniem swobód obywatelskich. Poza tym, żeby nabyć prawo do zgromadzenia cyklicznego, studenci powinni udowodnić, że w ostatnich latach 3 maja obchodzili święto konstytucji przy ul. Żwirki i Wigury. A nie przedstawili na to żadnych mocnych dowodów. Żadnych zdjęć, filmów, zgłoszeń do policji. Nic. Z naszej analizy ich mediów społecznościowych wynika, że ostatnim świętem, jakie obchodzili, było święto pączka – portal cytuje Agatę Chyżewską-Pawlikowską z Toruńskiego Strajku Kobiet.

– Oparcie wyroku na podstawie tego, że na koncie facebookowym wnioskodawcy nie ma wszystkich informacji, podczas gdy wnioskodawca przedstawił oświadczenia osób biorących udział w tych zgromadzeniach, godzi w swobodną ocenę dowodów. Wniosek został złożony w terminie siedmiu dni przed planowanym zgromadzeniem. Wnioskodawcy spełnili wszelkie wymogi formalne, w związku z tym wicewojewoda wydał decyzję w ustawowym terminie, czyli co najmniej pięć dni przed zgromadzeniem – komentuje rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól. Teoretycznie Sąd Apelacyjny w Gdańsku jeszcze może zmienić tę decyzję.

O zakaz organizacji happeningu apelowała posłanka PiS Anna Sobecka. Parlamentarzystka argumentowała, że 3 maja 2018 r. podczas zgromadzenia nazwanego przez samych organizatorów "Chryją pod Radiem Maryja" dopuszczono się szeregu czynności naruszających prawo, w związku z którymi 2 lipca 2018 r. Prokuratora Rejonowa w Toruniu wszczęła śledztwo.

Czytaj także:

"Życie jest śliczne". Wiceminister śpiewa z senioramiCzytaj także:

"Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków, UE". Mentzen ogłasza "piątkę Konfederacji"