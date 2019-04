Kaczyński w rozmowie z niepełnosprawną: Jest taka prośba o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać

Do rozmowy doszło podczas spotkania z seniorami. – Mam przed oczami jak członkowie rządu, pani premier Szydło, uciekała po schodach podczas protestu osób niepełnosprawnych – mówiła kobieta. Jak dodała uczestniczka spotkania, kwestia świadczeń dla osób niepełnosprawnych nie została wciąż rozwiązana. – Czy PiS ma na to pomysł? Wszystkie grupy usiłujecie zaspokoić, ale tej, która ma najmniejszą siłę przebicia, bo niepełnosprawni mają najmniejszą siłę przebicia i nacisku, jakoś nie – mówiła kobieta.

– Pomysły są. Z całą pewnością państwa grupa będzie bardziej wsparta niż jest wspierana dotychczas. Nie mogę się z panią zgodzić, że ona nie jest wspierana – mówił Jarosław Kaczyński.

W odpowiedzi na kolejna pytania kobiety o konkretne świadczenia i deklaracje dotyczące pomocy niepełnosprawnym, prezes PiS stwierdził: „To nie jest takie proste, bo myśmy obliczali te sumy, które otrzymują poszczególne osoby, które mają na przykład niepełnosprawne dzieci i one otrzymują znacznie więcej. Ja nie będę w tej chwili operował dokładnymi liczbami, powiem pani tylko jedno, że z całą pewnością w tym procesie, który będzie trwał, jeżeli tylko będziemy dalej rządzić, państwa potrzeby będą uwzględniane w wysokim stopniu, bo my to wszystko planujemy i bierzemy pod uwagę". – Jest po prostu pewna kolejność działań i nie jesteśmy w stanie załatwić wszystkiego – dodał polityk.

Kaczyński podkreślił też, że rząd PiS musi radzić sobie z wieloletnimi zaniedbaniami. – Polska naprawdę przez wiele lat była bardzo źle rządzona (…) Zastaliśmy Polskę po latach bardzo, ale to bardzo niedobrych rządów. Najpierw komunistycznych, a potem tak zwanej transformacji, która była bardzo źle przeprowadzona i w sposób skrajnie niesprawiedliwy dla społeczeństwa, także dla państwa. I my to naprawiamy i z całą pewnością naprawimy w tym stopniu, w jakim to się da naprawić – tłumaczył.

– Naprawdę lepiej żebyśmy nie rozmawiali przy kamerach, bo chodzi o to, żeby to wykorzystać przeciwko nam. Zapewniam panią. Pani chce, żeby się zmieniło i ja chcę, żeby się zmieniło i z całą pewnością się zmieni. Tylko jest taka prośba o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać – dodał Kaczyński.

