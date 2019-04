Sakiewicz o Konfederacji: Potomkowie morderców Żołnierzy Wyklętych

W ostatnim czasie redaktor naczelny "Gazety Polskiej" dużo uwagi poświęca Konfederacji. O jej kandydatach mówił m.in. w radiu WNET i na antenie TVP Info. Dzieli się swoimi refleksjami na ten temat także na Twitterze. "Protestują przeciwko zgniliźnie Zachodu, twierdzą, że bronią tradycyjnych wartości, współpracują z imperialną Rosją a nawet niektórzy z nich biorą stamtąd pieniądze i mają w nazwie Konfederacja. O którą grupę chodzi? Konfederacja Targowicka czy Konfederacja Brauna i Korwina-Mikke" – pisał wczoraj.

Dziś na profilu Tomasza Sakiewicza pojawił się kolejny wpis. "Jak to możliwe, że młodzi patrioci, czczący Żołnierzy Wyklętych, tak dali się wkręcić, że będą maszerować obok separatystów z Donbasu, byłych żołnierzy sowieckich, lobbystów firm z otoczenia Putina? Będą szli razem z duchowymi i faktycznymi potomkami morderców Wyklętych. Wstyd!" – napisał.

Do tego rodzaju komentarzy w mocnych słowach odniósł się na Twitterze jeden z liderów Konfederacji, poseł Robert Winnicki. "Jeśli sądzicie, że to koniec ataków na Konfederację w wykonaniu szczujni Sakiewicza i Kurskiego - to pomyłka. Urbaniada dopiero się rozkręca, tak jak w czasie kiedy próbowali zawłaszczyć a potem zniszczyć Marsz Niepodległości. Nie udało się wtedy, nie uda się z Konfederacją" – napisał prezes Ruchu Narodowego i dodał: "Sprzed chwili: 'Informacja ze źródła zbliżonego do PiS: poszło polecenie z Nowogrodzkiej by walić w Konfederacje czym się da'”.