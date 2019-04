Janda: Ludzie nie wiedzą dziś, co to jest wolność

Jacek Borcuch i Krystyna Janda promują film „Słodki koniec dnia”. Przy tej okazji para artystów zdecydowała się opowiedzieć o swoich poglądach politycznych. – Od zmiany ustroju w Polsce minęło ponad 30 lat. Ludzie nie wiedzą dziś co to jest wolność, uważają, że wolność jest. Wtedy rozumieli to wszyscy, dziś ludzie tego nie rozumieją. Przyszły nowe pokolenia, które nie odczuwają braku wolności. To mnie zdumiewa – mówiła Janda.

Reżyser z kolei ocenił, że Janda odczuwa "dyskomfort funkcjonowania", podobny do tego, jaki w filmie odczuwa odgrywana przez nią postać.

– Moja bohaterka w filmie „Słodki koniec dnia” jest jak Europa. Trochę dobra, trochę lekkomyślna, prowokująca. Coś takiego jest dziś w Europie, że jest jak dzikie zwierze, którego nie można opanować – stwierdziła aktorka.

Afera bananowa

Borcuch ponadto odniósł się do głośnej ostatni "afery bananowej".Jak podała "Gazeta Wyborcza", w wyniku nacisków Ministerstwa Kultury z Muzeum Narodowego usunięte zostały prace dwóch artystek: Natalii LL oraz Katarzyny Kozyry. Chodzi o prace "Sztuka konsumpcyjna" i "Pojawienie się Lou Salome". Jak wynikało z ustaleń "Gazety Wyborczej", usunięcia projektów artystek polskiej sztuki współczesnej miało domagać się Ministerstwo Kultury w związku z ich "gorszącym" charakterem (jedna z usuniętych prac przedstawia kobietę jedzącą banana). Resort kultury zaprzecza, jakoby to w wyniku nacisków politycznych zapadła decyzja o usunięciu prac.

Zdaniem reżysera ta sytuacja to przejaw ograniczania wolności. – Mamy z tym teraz w Polsce bardzo dużo do czynienia. Ściągnięcie instalacji Kozyry i Natalii LL to jest brutalna cenzura, najbardziej brutalny akt cenzury w ostatnich latach – mówił Borcuch.