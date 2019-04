"Wyślijmy PIT-y w kosmos". Partia KORWiN zaskakuje na Twitterze

„Zbliża się ostateczny termin wypełniania PIT-ów! Uważamy PIT za zbędny i szkodliwy” – rozpoczyna się wpis. Dalej autorzy proponują, by w ramach sprzeciwu „wysłać PITy w kosmos”, podczepiając formularze do balonów z helem. „Jeśli popierasz, podaj dalej i dołącz do akcji!” – zachęca partia KORWiN.

KORWiN i Konfederacja w sondażach

Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się pod koniec kwietnia nieznacznie wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) przeprowadzonego na zlecenie portalu RadioZET.pl i tygodnika „Newsweek Polska”.

Z badania wynika, że tylko cztery komitety przekroczyłyby próg wyborczy. Największe poparcie - 40,25 proc. - uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu z wynikiem 37,69 proc. uplasowała się Koalicja Europejska w skład w której wchodzą Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna i Zieloni.

Swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim miałyby jeszcze dwa komitety: Wiosna Roberta Biedronia na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 10,97 proc. respondentów oraz Konfederacja (pod przewodnictwem Janusza Korwin-Mikkego), która w badaniu uzyskała 5,6 proc.