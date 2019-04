TVN24: Auto SOP potrąciło rowerzystkę, prowadził je kierowca Agaty Dudy

Kolizja z udziałem auta Służby Ochrony Państwa miała miejsce w piątek 26 kwietnia na ulicy 29 listopada w Warszawie. Do zderzenia miało dojść z winy kierowcy SOP, który na co dzień jeździ z Agatą Kornhauser-Dudą - podaje portal tvn24.pl. Tym razem kierowca był w drodze z siedziby SOP przy ul. Podchorążych do Pałacu Prezydenckiego.

– Nie mógł jechać dalej, więc trzeba było dla prezydentowej przeznaczyć inny samochód – przyznał portalowi jeden z funkcjonariuszy SOP. Inny dodał, że kierowca został już zawieszony w pracy.

Rowerzystka jechała drogą z pierwszeństwem przejazdu. Kobieta sama wstała, ale została zabrana przez pogotowie do szpitala w celu ustalenia, czy nic poważnego nie zagraża jej zdrowiu.

To jedna z wielu kolizji aut SOP w ostatnich miesiącach. Dwa dni przed tym wypadkiem doszło do innego, tym razem z udziałem auta z kolumny prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej miało też miejsce inne zderzenie pojazdu SOP z dwoma innymi autami w okolicach Wilanowa.