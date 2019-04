Zaburzenia psychiczne? Nowe informacje ws. samopodpalenia w pobliżu KPRM

– Mężczyzna został przewieziony do szpitala, przy wnoszeniu go do karetki był przytomny – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską kom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji. Zabezpieczony został pojemnik z cieczą, która zostanie przebadana w laboratorium. Rzecznik potwierdza, że przy mężczyźnie znaleziono kartki, które również zostały zabezpieczone.

Policje bierze pod uwagę kilka hipotez. – Aktualnie badamy wiele hipotez dotyczących tego zdarzenia, jedną z nich są zaburzenia psychiczne mężczyzny – wskazuje Sylwester Marczak. Śledczy zabezpieczyli poza tym znaleziony przy nim pojemnik z cieczą, która ma zostać przebadana laboratoryjnie. – Obecnie trwają jeszcze nasze działania, zabezpieczamy monitoring w pobliżu Łazienek Królewskich, przesłuchaliśmy także część świadków zdarzenia – mówi WP rzecznik stołecznej policji.

Mężczyzna po próbie samospalenia został ugaszony przez pracowników Kancelarii Prezesa rady Ministrów. Trafił do szpitala.