Kaczyński: Nie jesteśmy formacją świętych

Jarosław Kaczyński przedstawił diagnozę obecnego stanu UE, jaką stawia PiS: – Polska musi być w UE, to jest wymóg polskiego patriotyzmu, by tę obecność popierać. Unia Europejska to jest pole gdzie ścierają się interesy

Zaznaczył jednocześnie, że w tej chwili mamy "do czynienia z pewną zmianą, daleko idącą zmianą i to zmianą bardzo niekorzystaną". – Ta zmiana polega na tym, że o ile przedtem, w ciągu przynajmniej kilku dziesięcioleci od powstania EWG te interesy ścierały się w jakichś ramach, te ramy były tworzone przez prawo europejskie, przez traktaty europejskie (...), ale mimo wszystko to jakoś funkcjonowało – zaznaczył szef partii rządzącej. Według Kaczyńskiego obecnie w UE prawo jest podważane: – Mamy prawo spodziewać się tego, by to co było wróciło. Czasem jest tak, że kiedy wraca to co było, to jest to postęp, i w tym wypadku byłby to postęp, byłaby to poprawa sytuacji.

Kaczyński odniósł się także do sytuacji w kraju. Jak zapewnił, Prawo i Sprawiedliwość nie jest wolne od błędów: – PiS nie jest formacją świętych; popełniamy błędy, ale na nie reagujemy. Ci, którzy są po drugiej stronie idą w zaparte; mając zaawansowane śledztwa, wychodzą na mównicę w Sejmie i się odgrażają, że ktoś ośmielił się na nich podnieść rękę.

Podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Sącza prezes PiS podkreślał wagę tegorocznych wyborów. – To kwestia tego, czy w dalszym ciągu będziemy likwidować bardzo niesprawiedliwy system, który został w Polsce skonstruowany w okresie transformacji, ten bardzo niesprawiedliwy model kapitalizmu – mówił. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że dobre zmiany w Polsce zapewni jedynie zwycięstwo wyborcze PiS.