Trybunału Stanu zajmie się słowami premiera?

W kwietniu szef polskiego rządu udał się do Stanów Zjednoczonych. Wizyta miała związek z premierą filmu o Polsce, stworzonego przez Polską Fundację Narodową. Podczas dyskusji na Uniwersytecie Nowojorskim Morawiecki stwierdził, że "duża część polskiego sądownictwa jest skorumpowana". Według doniesień medialnych, miały się pojawić także porównania do rządu Vichy, który podczas II Wojny Światowej kolaborował z III Rzeszą. Morawiecki zaprzeczył tym rewelacjom w poniedziałkowym wywiadzie dla "Polska. The Times". Zapewniał, że "ani razu nie porównywał dzisiejszych sędziów do sędziów z czasu Vichy".

Jednak trzech sędziów Trybunału Stanu apeluje do pełnego TS o zajęcie się sprawą. Jerzy Wierchowicz, Witold Pahl oraz zastępca przewodniczącego TS Jerzy Kozdroń wydali oświadczenie. Czytamy w nim: "Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec słów Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego szkalujących dobre imię polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez porównanie polskich sędziów do kolaborantów III Rzeszy. Taka wypowiedź jest sprzeczna z racją stanu naszego państwa. Apelujemy do pełnego składu Trybunału o zajęcie stanowiska potępiającego takie postępowanie Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej". Sędziowie chcą od premiera przeprosin, a także wycofania się przez Morawieckiego ze swoich słów.

– Festiwal nagannych wypowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości trwa. Miało miejsce szereg wypowiedzi, które szkalowały dobre imię polskiego wymiaru sprawiedliwości, także dobre imię polskich sędziów – mówił podczas konferencji prasowej – mówił Wierchowicz.

Najbliższe posiedzenie Trybunału Stanu jest zaplanowane na 15 maja.