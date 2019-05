Przymrozki w majówkę? Ta prognoza pogody może pokrzyżować plany wielu osobom

W tym roku możemy się cieszyć wyjątkowo długą majówką. Jednak najnowsze informacje mogą pokrzyżować plany niejednemu wczasowiczowi. Najprawdopodobniej czeka nas znaczne obniżenie temperatury. Miejscami może nawet spaść deszcz ze śniegiem. Pod koniec weekendu spodziewane są natomiast przymrozki.

Zimne arktyczne powietrze powinno zacząć docierać do Polski już jutro. Potem będzie niestety już tylko gorzej.

1 maja temperatura wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. 2 maja niestety przewidywane są opady niemal w całej Polsce (wyjątkiem będzie południe kraju). Na 3 maja przewidywane są przelotne opady. Wtedy też ma zacząć się obniżać temperatura.

W sobotę temperatura wyniesie jedynie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. W nocy z soboty na niedzielę zacznie w niektórych regionach Polski padać deszcz ze śniegiem. Końcówka majówki może być natomiast prawdziwie lodowata.