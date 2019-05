Kukiz'15 przeciw żydowskim roszczeniom. Do Sejmu wpłynie projekt

To kolejny projekt ustawy w tej sprawie, który zdaniem klubu Kukiz'15 miałby chronić Polskę przed majątkowymi roszczeniami żydowskimi. "Jakiś czas temu złożyliśmy projekt uchwały dot. tej samej materii ale ponieważ PiS stwierdził, że uchwała ma znaczenie jedynie symboliczne a nie prawne, a w związku z tym nie ma powodu, by "niepotrzebnie zadrażniać sytuację" (i tym argumentował wrzucenie projektu uchwały do zamrażarki sejmowej), to składamy projekt ustawy, która przegłosowana przez Sejm miałaby moc prawną, uniemożliwiając komukolwiek, raz na zawsze, jakiekolwiek roszczenia z tytułu bezspadkowego mienia" - zaznaczył we wpisie na Facebooku Paweł Kukiz.

Projekt ustawy przewiduje nie tylko uznanie roszczeń dot. mienia bezspadkowego za bezpodstawne, ale także informowanie opinii publicznej o wszelkich rozmowach, jakie władze polskie toczyłyby w tej materii z podmiotami wysuwającymi roszczenia. Kolejny artykuł zakłada kary w przypadku zadośćuczynienia tego rodzaju roszczeniom. Mowa o karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447 (ang. The Justice for Uncompensated Survivors Today »JUST« Act) która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Ustawę w maju 2018 roku podpisał prezydent USA Donald Trump, przy zdecydowanym sprzeciwie środowisk polonijnych.