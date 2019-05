"Robert, znajdź swoje miejsce". Czarzasty składa "ciepłe" życzenia Biedroniowi

– Mogę pozdrowić przyjaciół z partii Razem, z OPZZ, z UP, z PPS, WiR, z wielu partii, które zawsze były z nami, a my nie zawsze byliśmy mądrzy, żeby to dostrzegać. Pozdrawiam również partię Roberta Biedronia, Wiosnę. Robert, znajdź swoje miejsce między progresywnym populizmem, a liberalizmem. Ale znajdź swoje miejsce. Trzymamy za ciebie kciuki – mówił przewodniczący SLD na Pikniku Europejskim z okazji 15. rocznicy akcesji Polski do UE.

Czarzasty podkreślił, jaką rolę pełniła lewica na czele z SLD w procesie przystępowania Polski do Unii. – Nie da się w Polsce mówić o transformacji bez lewicy. Jak obserwuję to, co w tej chwili robi premier Morawiecki, jak co mówi w swoich przemówieniach prezydent Duda, to powiem szczerze, jestem zadziwiony. Nie da się bez lewicy, bez lewicy różnorakiej, w tym bez SLD, mówić o okrągłym stole, o pokojowej, rozsądnej transformacji z jednego ustroju do drugiego. Nie da się mówić o 4 czerwca, pierwszych wyborach bez lewicy. Nie da się bez SLD mówić o Konstytucji. Nie uda wam się – stwierdził polityk.