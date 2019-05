"Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce". Apel Trzaskowskiego ws. wyborów do PE

Prezydent Warszawy na konferencji prasowej odniósł się do przypadającej dziś 15. rocznicy przestąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wskazywał na zmiany, jakie od tego czasu zaszły w naszym kraju, jak zmieniają się miasta i ich infrastruktura. – Widać to w Warszawie, gdzie 40 proc. wszystkich inwestycji było współfinansowane przez Unię Europejską – od metra, przez bulwary i drogi, którymi jeździmy, po mnóstwo projektów społecznych, ale to przede wszystkim bezpieczeństwo, które zostało Polsce zapewnione przez nasze uczestnictwo w NATO i UE – mówił. Rafał Trzaskowski stwierdził, że są dziś osoby, które nie rozumieją, "że gdyby nie było nas w UE, bylibyśmy po prostu w szarej strefie bezpieczeństwa”.

– Chciałem się zwrócić z apelem do tych, którzy się urodzili po 1985 roku, dlatego że w momencie referendum nie mogli zabrać głosu i wchodzili do Unii Europejskiej jako pełnoprawni obywatele rok później. Chciałbym się do nich zwrócić, żeby potraktowali te najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego jako drugie referendum, żeby mogli wyrazić swój głos. Głos poparcia dla Unii Europejskiej. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce – mówił Trzaskowski. Jak podkreślił, powinno to być referendum dla wszystkich tych, którym zależy, żeby "Polska mentalnie była na Zachodzie Europy, a nie na Wschodzie, żeby Polska była krajem praworządnym, żeby mogła bronić swoich interesów w UE w sposób efektywny, żeby Polska rosła, była krajem bogatym i szczęśliwym".

1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry.