Prezydent: Europa to my, Unia Europejska to my

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Pikniku Europejskim w Puławach. Przypomnijmy, że właśnie dziś przypada 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z Polską do Wspólnoty wstąpiło w 2004 roku jeszcze osiem państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry.

– Te dwa elementy, 1989 rok i decyzja podjęta w referendum europejskim to były decyzje, które podjęło polskie społeczeństwo. To my naszym zbiorowym wysiłkiem o tym zdecydowaliśmy. To my dzisiaj naszym zbiorowym wysiłkiem, mądrością władz samorządowych, ale także ciężką pracą polskiego społeczeństwa dobrze wykorzystujemy środki unijne i możemy śmiało mówić: Europa to my, Unia Europejska to my. Jesteśmy jej częścią. Zawsze bardzo mocno to podkreślam – mówił Andrzej Duda.

Andrzej Duda podkreślał, że Polska jest w sensie tradycji, tożsamości i kultury częścią Europy Zachodniej od czasów Mieszka I. – Wtedy, kiedy polski książę podjął decyzję o przyjęciu chrztu i w ten sposób wpisał się w chrześcijańską Europę. To od wtedy jesteśmy rzeczywiście europejczykami i zawsze nimi byliśmy, nawet w czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, tymi granicami, murami odcięci od Europy Zachodniej. Ta tradycja cały czas u nas trwała i najlepszym dowodem na to było to, że w tamtym właśnie czasie to Polak właśnie został głową Kościoła katolickiego, wybrany papieżem – wskazywał prezydent, dodając że był to dowód na naszą przynależność do Zachodu. Andrzej Duda mówił o tym, że to dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II Polsce udało się znów zwyciężyć i odzyskać wolność. – Dziś już znów jesteśmy demokracją, wolnym krajem, należymy do najważniejszych na świecie sojuszy – mówił prezydent.