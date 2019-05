Celiński o Biedroniu: Palant. Polityczny palant

Robert Biedroń był dziś gościem "Faktów po Faktach" na antenie TVN24. Jego medialne wystąpienie oglądał Andrzej Celiński. Nie jest jasne co konkretnie, ale słowa lidera Wiosny oburzyły go do tego stopnia, że postanowił podzielić się opinią na ten temat na jednym z portali społecznościowych.

"Słucham Biedronia w TVN24 Fakty po Faktach. Co za sprawny aktywista Komitetu Wojewódzkiego w Jędrychowie Niżnym. Tylko "Wiosna". Jedynie PZPR. PALANT" – napisał polityk na Facebooku. "Przykro pisać. Wycofuję wszystko, co dobrego dotychczas napisałem. Polityczny Palant. Jak z armaty strzela "marketingowe" niby bomby. Dla niektórych, licznych, będzie to pociągające. K salażeniu, sorry, Beato Gepert" – dodał.