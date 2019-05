Morawiecki apeluje do wszystkich sił politycznych. Orędzie premiera z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do UE

Dziś przypada 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z Polską do Wspólnoty wstąpiło w 2004 roku jeszcze osiem państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Z tej okazji orędzie wygłosił premier Mateusz Morawiecki, który określił to wydarzenie jako "przełomowy krok w naszej historii".

– Przez tysiąc lat Europa dała światu to, co najcenniejsze: śmiałość myśli, chrześcijańskie miłosierdzie, współczesną naukę, powszechną edukację, technikę i technologię, a także demokrację, która tworzyła współczesne narody. Jesteśmy narodem europejskim od ponad tysiąca lat. Dzieje Europy i Polski pisane są na tych samych kartach – wskazał szef rządu. Premier zwrócił uwagę, że członkostwo naszego kraju w UE udało się osiągnąć ponad politycznymi podziałami. – Ten konsensus realizował polską rację stanu. Należy się wdzięczność wszystkim tym, którzy wykonali wiele, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej – kolejnym prezydentom i rządom, prowadzącym zarówno negocjacje akcesyjne, jak i przygotowującym nasz kraj do integracji – mówił –Mateusz Morawiecki, dodając iż nie zatrzymaliśmy się wówczas, ale przez cały czas Polska "zmieniała się bardziej niż się tego spodziewaliśmy".

– Po tych 15 latach mamy powody do dumy. Stajemy się europejskim championem wzrostu gospodarczego. Nasza gospodarka już dogania kraje, które były w Unii na wiele lat przed nami i które nie doświadczyły komunizmu. Nasi przedsiębiorcy bez kompleksów konkurują z europejskimi firmami. Bycie członkiem Unii Europejskiej nie oznacza jednak, że mamy przestać walczyć o nasze polskie interesy. Przez te 15 lat cały czas musieliśmy umacniać swoją pozycję. Czasem trzeba było iść na kompromisy, a w innych sytuacjach trwać przy swoim. Na tym właśnie polega idea wspólnoty europejskiej – przekonywał premier.

Mateusz Morawiecki mówił o dokonaniach Polski w czasie ostatnich 30 lat: obaleniu komunizmu, przystąpieniu do NATO i UE.

– Teraz, razem walczmy o naszą przyszłość. Apeluję do wszystkich sił politycznych – spierajmy się, bo taka jest istota demokracji, ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie. Nie podważajmy polskiej racji stanu, naszego prawa do wolności i solidarności. Cieszę się, że możemy świętować tę 15. rocznicę w Warszawie z przywódcami państw, które wraz z Polską dołączyły wtedy do Wspólnoty. Razem będziemy walczyć o Unię, która chroni najsłabszych, wspiera kreatywność, pozwala na realizację marzeń i która gwarantuje wolność: wolność gospodarczą, wolność słowa, wolność od biedy i wykluczenia i wolność indywidualną – mówił premier.