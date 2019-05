Nowoczesna złożyła projekt ustawy ws. flagi UE

Podczas briefingu w Sejmie w czasie którego poinformowano o złożeniu projektu ustawy ws. ochrony flagi Unii Europejskiej poseł Paweł Pudłowski powiedział, że został on podpisany przez wszystkich posłów Nowoczesnej oraz posłów spoza klubu, którzy " uwzględniają wartości zawarte w tym projekcie ustawy".

– Widząc to, co robi PiS, w tych szczególnych dniach kampanii, uważamy że jest to przemalowanie się tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii. Mówimy do prezesa Kaczyńskiego: sprawdzamy, czy rzeczywiście wartości UE są dla pana istotne, czy symbole UE są dla pana istotne, czy podpiszecie państwo projekt ustawy o ochronie flagi UE tak, jak chroniona jest flaga RP – tłumaczył Paweł Pudłowski.

W mocnych słowach propozycję tę skomentował poseł Marek Jakubiak. "Żałosne, służalcze, nieodpowiedzialne, groźne zachowania polityczne dla Polski i jej suwerenności" – ocenił. "Politycy o bardzo małym rozumku..;)" – napisała z kolei posłanka PiS Joanna Lichocka.