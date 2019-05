"Bojaźń wynika z niewiedzy". Petru rozpoczyna kampanię społeczną "Teraz euro" i apeluje do polityków

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Ryszard Petru poinformował o rozpoczęciu kampanii społecznej "Teraz Euro". Polityk nie ukrywa, że jest zwolennikiem szybkiego przyjęcia europejskiej waluty. Uważa, że powinno to nastąpić do 2022 roku. Jak zauważył, choć Polacy są euroentuzjazmami, boją się przyjęcia euro, dlatego należy im tę kwestię przybliżyć. Jego zdaniem, przez ostatnie 15 lat żadna z ekip rządzących nie pochyliła się nad tą kwestią.

– Polacy się boją wspólnej waluty, a ta bojaźń wynika z niewiedzy. Tę niewiedzę i obawę wykorzystuje PiS, strasząc Polaków euro. Jarosław Kaczyński mówił ostatnio, że przyjmiemy euro wtedy, kiedy osiągniemy poziom Niemiec. Gdyby przyjąć średnie tempo wzrostu Polski i Niemiec w ciągu ostatnich 30 lat, to okazałoby się, że euro przyjęlibyśmy dopiero w przyszłym wieku, a to oznacza z perspektywy dzisiejszej klasy politycznej nigdy – mówił były szef Nowoczesnej i zwrócił się z apelem do polityków: "Jarosław Kaczyński straszy strefą euro, ale apeluję do polityków, szczególnie Koalicji Europejskiej, aby się euro nie bali. Bo euro może być naszą silną walutą, zakotwiczyć na na stałe w Unii Europejskiej".

Petru zaprezentował nawet jak mogłoby wyglądać polskie euro.

