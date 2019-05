Powrót Tuska do polityki krajowej? Złe informacje dla szefa RE

"Serdecznie zapraszam na spotkanie 3 Maja o 14 na Uniwersytecie Warszawskim. Co prawda, w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" – informuje Donald Tysk na Twitterze. Czy były premier ogłosi start nowej formacji? Poinformuje o powrocie do krajowej polityki? Spekulacjom nie ma końca.

Tymczasem jak wynika z badania pracowni SW Research przeprowadzonego na zlecenie serwisu Rp.pl, większość Polaków nie chce powrotu Tuska do polskiej polityki. Takiego zdania jest 44 proc. badanych. 34 proc. uważa, że szef Rady Europejskiej powinien ponownie zaangażować się w sprawy krajowe. 22 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

– Częściej za powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki są osoby w wieku 35-49 lat (40 proc.), ankietowani o wykształceniu wyższym (38 proc.), dochodzie netto 3001-5000 zł (40 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. (42 proc.) – zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.