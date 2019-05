Sikorski uderza w Pawłowicz sejmowym stenogramem. Parlamentarzystka użyła wulgaryzmu?

Na Twitterze doszło do ostrej wymiany zdań między Radosławem Sikorskim a Krystyną Pawłowicz. Pretekstem do kłótni był... nowy cesarz Japonii. Radosław Sikorski wykorzystał tę okazję, aby pochwalić się, że studiował z nim w Wielkiej Brytanii. Na te słowa ostro zareagowała Pawłowicz, która zarzuciła byłemu ministrowi, że Sikorski stara się prezentować jako "prawie cesarz".

"Pan zawsze chce błyszczeć cudzym blaskiem... Stanie na korytarzu obok młodego studenta z Japonii sto lat temu nie czyni dziś z pana „prawie cesarza”... Cesarz nie wyłudzałyby publicznych pieniędzy na remont swej chałupy... Sayonara !" – napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz. "Bujaj się, wariatko" – odpisał Radosław Sikorski.

W obronie partyjnej koleżanki stanęła m. in. wicemarszałek Beata Mazurek. "Kierwiński, Smogorzewski, Nitras teraz Sikorski to już epidemia prostactwa" – napisała na Twitterze rzecznik PiS.

To jednak nie koniec "afery". "Proszę Panią poseł @beatamk o komentarz do tego stenogramu sejmowego" – napisał Radosław Sikorski. Były szef MON opublikował zdjęcie stenogramu z obrad Sejmu. Najprawdopodobniej jest to zapis wystąpienia polityka SLD, czyli stenogram nie dotyczy obecnej kadencji Sejmu. Sikorski zwraca uwagę na wulgaryzm, jaki miał paść z ust parlamentarzystki PiS Krystyny Pawłowicz.