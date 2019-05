Prezydent: Musimy sprawić, że zapisy konstytucji będą odczuwalne dla każdego obywatela

– W historii każdego narodu są momenty, które stanowią punkty fundamentalne, które kształtują dany naród i jego tożsamość, kulturę, wartości i sposób rządzenia się. Są też takie narody, dla których te punkty stanowiły nie tylko ich osobiste momenty historyczne, ale też wpłynęły na bieg historii świata. Takim narodem jesteśmy my, Polacy – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. – Jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i świata oraz ukształtował ten świat, który dziś widzimy – podkreślił prezydent. Wspomniał o fundamentalnych momentach historii Polski, które w jego ocenie były przełomowe dla całej Europy i świata - o Chrzcie Polski czy unii polsko-litewskiej. – To był przykład dla innych państw, jak można pokojowo żyć i budować sąsiedzką koegzystencję – wskazał prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że konstytucja z 3 maja była drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. – To było świadectwo wielkiej mądrości i patriotyzmu ówczesnego obozu patriotycznego. Uchwalono ją, by ratować Rzeczpospolitą po pierwszym rozbiorze. Postawiono pomnik polskiego parlamentaryzmu – ocenił prezydent. Dodał też, że na naszej Konstytucji wzorowała się Europa i świat. – To nasz wielki dorobek i wkład w światową myśl ustrojową – stwierdził.

Prezydent zauważył także, że Konstytucja 3 maja nie jest tylko "pojedynczym momentem w historii". – To nas ukształtowało, pozwoliło przez kolejne pokolenie budować Rzeczpospolitą. Pozwoliło nam po 50 latach obalić komunizm, pokojowo przy urnie wyborczej. To nasz dar dla innych państw Europy Środkowej, bo one szły za naszym przykładem – wspomniał Andrzej Duda. Podkreślił, że Polacy "od 30 lat żyją w niepodległej i suwerennej ojczyźnie". – Mamy wielką dziejową szansę na zbudowanie rzeczywiście silnego państwa, które będzie się liczyło na świecie i w Europie. Dziękuję wszystkim, którzy wprowadzili nas do NATO i do UE. To był pokaz mądrości politycznej – oświadczył. Dodał, że obecność w tych sojuszach należała się Polsce za jej zasługi historyczne i obalenie m. in. żelaznej kurtyny.

– Mamy konstytucję, trzeba nad nią dyskutować. Uważam, że powinniśmy zagwarantować w niej naszą obecność w NATO i Unii Europejskiej. Ale przede wszystkim musimy sprawić, że to co jest tam napisane będzie odczuwalne dla każdego obywatela. Mamy dziś wolną ojczyznę i możemy to zrobić – ocenił prezydent. Wymienił najważniejsze sfery życia społecznego i politycznego, które wpływają na życie obywateli. – To prawdziwa społeczna gospodarka rynkowa, zasada sprawiedliwości społecznej. To sprawny wymiar sprawiedliwości i uczciwe władze. Silne państwo to takie, w którym myśli się o potrzebach ludzi. To takie, które dba o bezpieczeństwo obywatela wewnętrzne i zewnętrzne – podkreślił Duda.

Prezydent zwrócił też uwagę, że Unia Europejska potrzebuje dziś zmian. – Nie wszyscy akceptują dziś UE. Kiedyś polska myśl prawnicza stworzyła konstytucję. Nieśmy tę myśl odważnie dla Europy. Dlaczego o zmianach dla Europy mają mówić tylko inne państwa? – mówił. Wskazał, że należy zwiększyć rolę Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. – To będzie prawdziwa demokratyzacja UE. Polski głos w Unii jest dziś bardzo ważny. Wspólnym wysiłkiem zbudujemy silną i mocną Polskę w UE – podsumował.