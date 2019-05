Zaskakujące wyznanie Schetyny. Kto jego zdaniem jest liderem opozycji?

– Nigdy nie czułem się i nie czuję się liderem opozycji. Jestem szefem największej partii opozycyjnej i przygotowuję ją i Koalicję Europejską do wyborów – oświadczył Grzegorz Schetyna na briefingu. Politycy PO obchodzili Święto Konstytucji 3 maja sadząc dąb w warszawskim Parku Traugutta. – Ważna jest praca Donalda Tuska na rzecz wspólnoty europejskiej, pozycji Polski w Europie. Czujemy te dobre emocje i jego wsparcie. Pewnie w grudniu 2019 roku wróci do Polski i będziemy się zastanawiać, co robić dalej – podkreślił szef PO.

Schetyna odniósł się też do dzisiejszego wykładu Donalda Tuska na UW. – Będziemy na sali Uniwersytetu Warszawskiego. To zawsze jest symboliczna data i ważne, że przewodniczący Rady Europejskiej, były premier polskiego rządu i były szef PO chce coś ważnego powiedzieć, przekazać Polkom, Polakom, powiedzieć w taki historycznym dniu – powiedział. Dodał też, że PO "czuje wsparcie ze strony Tuska".

