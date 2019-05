Córka Holland o "ostatniej kontrofensywie patriarchalnego establishmentu"

– Jak jestem za granicą, to jest mi o wiele łatwiej, bo nie ma tylu bodźców... Świadomie decyduję o tym, czy wchodzę na jakieś portale informacyjne i czytam te wszystkie przerażające doniesienia z Polski. Niedawno na przykład paliliśmy książki. Nie wiadomo, co się będzie działo jutro. Kolejny przykład to wojna o kartę LGBT. Takie nawoływanie do nienawiści może się skończyć tragicznie. Przyzwolenie na przemoc i nienawiść idzie z góry i wiadomo, że wcześniej czy później to się źle skończy – alarmuje reżyserka.

Pytana o ocenę sytuacji osób LGBT w Polsce stwierdziła, że ze względu na obecną władzę nastąpił "regres": – To bardzo przygnębiające, ponieważ nastąpił totalny regres. Ja mam jednak nadzieję, że to ostatnia kontrofensywa patriarchalnego establishmentu, katolickiego, konserwatywnego społeczeństwa, które broni się ostatkiem sił w tej finalnej batalii. Miejmy nadzieję, że to jest zaraźliwe i zapatrzymy się na naszych sąsiadów.

Adamik krytycznie oceniła produkcje takie jak np. "Korona Królów". – Chcemy robić dobre seriale o ciekawych, złożonych bohaterach, a nie laurki o jednoznacznych, papierowych postaciach patriotycznych – powiedziała serwisowi dziennik.pl.