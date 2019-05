Pawłowicz komentuje wykład Tuska: Każdy Hiszpan jest dumny z Picassa...

Krytyka rządu, nawoływanie do jedności i odniesienia do hitowego serialu "Gra o tron" – pomimo oczekiwań wielu, Donald Tusk nie ogłosił swojego powrotu do polityki krajowej ani też startu nowej formacji politycznej. Szef RE nawiązał do 228. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. – To wtedy właśnie Polacy odkryli, że stanowią polityczną wspólnotę i od tamtego czasu rozumiemy - nawet jeśli nie wszyscy - jak wielką sprawą jest ustanowienie konstytucji i jakim złem jest gwałt na niej. Gwałt na konstytucji podważa bowiem najbardziej podstawowy fundament wspólnoty. Dzisiaj, w dniu konstytucji 3 maja, warto przypomnieć także istotę tego negatywnego fenomenu, jakim była zdrada Targowicy – mówił Tusk. – Akt konfederacji targowickiej był spektakularnym pokazem cynizmu i propagandy, który odwoływał się do narodowych emocji, a heroldowie tego aktu czynili to naprawdę z dużym talentem i z dużą determinacją, ale był ewidentnie sprzeczny z narodowymi interesami. Ta lekcja ważna także dzisiaj, nie tylko w Polsce, bo ma charakter uniwersalny. Warto o niej dzisiaj przypomnieć każdemu Polakowi i każdemu Europejczykowi: to jest lekcja o tym, jak łatwo odwoływać się do narodowych emocji, jak łatwo przypochlebiać się narodowym emocjom, działając de facto w sprzeczności z narodowymi interesami – przekonywał.

Tusk mówił też o nierespektowaniu konstytucji przez obecną władzę. Jednocześnie wskazał, że jako szef Rady Europejskiej nie udzieli poparcia żadnej formacji politycznej.

Ciekawego porównania dokonała na Twitterze parlamentarzystka PiS Krystyna Pawłowicz. Polityk przywołała postać wybitnego hiszpańskiego malarza Pabla Picassa. "Każdy Hiszpan jest dumny z Pabla Picassa. Większość Polaków nie chce widzieć D. Tuska w Polsce..." – stwierdza prof. Pawłowicz.

Posłanka nie ma wątpliwości, że Donald Tusk szkodzi Polsce: "IDŹMY na wybory 26 V i głosujmy na PIS,by już NIGDY WIĘCEJ na żadne stanowisko w UE nie został przez GER lub FRA WSKAZANY ktoś taki,jak D.TUSK,który dla kasy porzucił funkcję premiera PL,upokorzył i zubożył Polaków,dzieli nas,łamie traktaty i podważa wynik demokrat.wyborów w RP".