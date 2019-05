Wola polityczna kontra rynek

To rzecz wprost porywająca – patrzeć, jak rząd, który przyrzekł nie dopuścić do podwyżek cen detalicznych prądu w 2019 r. ponad ich poziom z roku 2018, próbuje dotrzymać słowa i zamrozić rynek, czyli zatrzymać to, co przecież nieuchronne. Jak pędzi od jednej dziury, którą przed godziną zaczęły wpełzać wyższe ceny energii, do drugiej, którą zaczęły wpełzać przed sekundą, i tak dalej, bez końca.