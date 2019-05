Cimoszewicz komentuje wypadek. Były premier przyznał, że jest chory na nowotwór

Kaczyński zaskoczył mieszkańców Pułtuska. "Znam piosenki Bayer Full i wcale się tego nie wstydzę"

– My wiemy, co trzeba robić, by Polska była silniejsza, a każdy patriota chce żeby była silniejsza, dostatniejsza, szczęśliwsza – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas pikniku patriotycznego w Pułtusku. Polityk na koniec swojego...